В шведском Эребру произошла стрельба

В результате стрельбы в городе Эребру в 200 километрах от Стокгольма пострадали несколько человек. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в сообщении полиции.

Информация об инциденте поступила в 22.00. По словам очевидцев, в стрельбе участвовали несколько человек.

Полиция пока никого не задержала и занимается выяснением произошедшего.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По данным газеты Aftonbladet, в результате стрельбы пострадали три человека. Полиция пока не подтвердила эти данные.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.