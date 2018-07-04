В шведском Эребру произошла стрельба

4 июля 2018 03:33 (UTC+04:00)

В результате стрельбы в городе Эребру в 200 километрах от Стокгольма пострадали несколько человек. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в сообщении полиции.

Информация об инциденте поступила в 22.00. По словам очевидцев, в стрельбе участвовали несколько человек.

Полиция пока никого не задержала и занимается выяснением произошедшего.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По данным газеты Aftonbladet, в результате стрельбы пострадали три человека. Полиция пока не подтвердила эти данные.

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