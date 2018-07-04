Район Нанта охватили беспорядки после гибели водителя от рук полиции

4 июля 2018 03:59 (UTC+04:00)

Один из районов французского города Нант охватили беспорядки после того, как местная полиция в ходе рейда застрелила 19-летнего водителя, отказавшегося пройти проверку, передает РИА Новости со ссылкой на газету Ouest France.

По данным издания, инцидент произошел во вторник, в 20.30 по местному времени в квартале Брей. Полицейский патруль остановил автомобиль для проверки, однако водитель "отказался подчиниться" и попытался совершить наезд.

"Он отказался подчиниться. В этот момент он резко развернулся, ударил полицейского в колено, тот едва сумел уклониться. Один из его коллег выстрелил, чтобы остановить автомобиль", — цитирует издание источник в полиции.

Водитель автомобиля получил ранение в шею и скончался.

Как отмечает газета, новость о гибели молодого человека быстро распространилась по кварталу, после чего группа местной молодежи забросала полицейских коктейлями Молотова и петардами. Не менее трех патрульных машин было охвачено огнем.

Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

Как сообщает радиостанция France Info, полиция пока не произвела ни одного задержания в связи с беспорядками.

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