Ангела Меркель призвала соблюдать международное право в Средиземном море

Международное право должно соблюдаться всеми сторонами, действующими в Средиземном море в связи с перемещением беженцев, включая правозащитные организации, заявила, выступая в бундестаге на слушаниях по бюджету, канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

"Европейская миссия "София", которая является спасательной, приложила много усилий для создания и обучения ливийской береговой службы. Один из важных пунктов, на который мы делали упор, заключался в том, что если теперь существует ливийская береговая служба, которая может все лучше реагировать, то международное право должно соблюдаться всеми, кто действует в этом морском регионе. Это относится и к неправительственным организациям", — сказала Меркель.

За последнее время произошли две схожие истории с кораблями с мигрантами в Средиземном море. Сперва власти Италии и Мальты закрыли для судна с мигрантами Aquarius свои порты, людей согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии. Путь до испанского берега составил 700 морских миль.

Аналогичные проблемы возникли при приеме судна Lifeline одноименной немецкой НПО, на борту которого находятся свыше 230 мигрантов. После категорического отказа Рима принять судно, сторонам удалось согласовать возможность причалить Lifeline в порту Мальты, при этом Италия примет часть мигрантов с его борта.

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