Британия намерена самостоятельно устанавливать таможенные тарифы после Brexit

5 июля 2018 13:46 (UTC+04:00)

Правительство Соединенного Королевства намерено ввести электронную систему, за счет которой Великобритания сама будет устанавливать тарифы на ввозимые в страну товары после выхода страны из состава ЕС. Как сообщает в четверг телерадиовещательная корпорация Би-би-си, этот план получил название "Упрощенная таможенная договоренность", передает ТАСС.

Детали еще не опубликованного предложения стали известны Би-би-си из окружения премьер-министра Терезы Мэй, которая находится в Берлине для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Предполагается, что Великобритания при помощи автоматической электронной системы получит возможность устанавливать одни тарифы на те товары из третьих стран, которые поступают на внутренний рынок, и другие - на те, что далее будут далее экспортироваться в ЕС. В Лондоне надеются, что система будет готова к концу 2020 года, то есть к сроку завершения переходного этапа. Этот период необходим для того, чтобы бизнес за 21 месяц после даты официального "развода" Лондона и Брюсселя 29 марта 2019 года подготовился к новому этапу в отношениях с Евросоюзом.

Вместе с тем, как ранее сообщал телеканал Sky News, создание таможенных систем после выхода Великобритании из Евросоюза может потребовать от трех до пяти лет. Би-би-си в свою очередь отмечает, что пока не известно, как относятся члены кабинета Мэй к разрабатываемым в полной секретности очередных приоритетов Великобритании на переговорах по Brexit. Обсуждение обновленных целей будет обсуждаться 6 июля.

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