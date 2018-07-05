Шесть вузов стран ЕС объединились в Европейский университетский альянс

Шесть университетов стран Евросоюза учредили Европейский университетский альянс (University Alliance Europe (UAE)), сообщили в четверг РИА Новости в Левенском католическом университете (KUL), инициировавшем создание образовательной сети.

По словам собеседника агентства, в проекте, помимо KUL, участвуют Краковский Ягеллоновский университет, Свободный университет Берлина, Болонский университет, Университет Комплутенсе в Мадриде и Университет Пантеон Сорбонна (Париж).

Создание UAE, штаб-квартира которого будет находиться в Брюсселе, призвано способствовать процессу европейской интеграции через высшее образование в трех областях знаний – культурное наследие, научные исследования и устойчивое развитие.

Первоначально к созданию европейской университетской сети призвал в сентябре 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон. Затем эта идея получила поддержку со стороны Еврокомиссии.

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