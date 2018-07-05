Ангела Меркель: Позиции Германии и Венгрии по миграции разнятся

5 июля 2018 15:58 (UTC+04:00)

Позиции Берлина и Будапешта по миграционным вопросам сильно расходятся, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, передает РИА Новости.

"Мы, конечно, обсудили вопросы миграции. Здесь позиции Германии и Венгрии очень разнятся по тем аспектам, которые касаются внутренней территории ЕС, по теме ответственного солидарного распределения (беженцев)", — сказала Меркель, добавив, что сотрудничество между Берлином и Будапештом успешно развивается в рамках Frontex и проектах поддержки стран северной Африки с целью предотвратить миграцию из этого региона.

Канцлер добавила, что "важно оставаться в диалоге, имея различные мнения".

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