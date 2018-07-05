Во Франции предупредили об угрозе аварий на ядерных объектах

5 июля 2018 19:07 (UTC+04:00)

Специальная комиссия по контролю за безопасностью на ядерных объектах парламента Франции предупредила о возможности аварий на французских АЭС, сообщает газета Parisien со ссылкой на полученный в распоряжение отчет комиссии, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, по итогам пятимесячного расследования парламентские эксперты заключили, что атомные станции страны "недостаточно защищены" как от стихийных бедствий, так и от "человеческих факторов", в том числе от террористических атак.

Парламентарии также обратили внимание на слишком большое число субподрядчиков, привлекаемых к обслуживанию атомных станций.

"Привлекая к обслуживанию третьи компании, (компания-оператор АЭС) EDF постепенно потеряла часть своих знаний. Она больше не в состоянии самостоятельно осуществлять ряд сложных операций с реакторами", - отметила пресс-секретарь комиссии, депутат от департамента Сомма Барбара Помпили, слова которой приводятся в сообщении.

Газета напоминает, что с предупреждением о возможных авариях на французских АЭС из-за несовершенства систем безопасности станций в октябре 2017 года выступала организация Greenpeace.

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