Финляндия купит у Израиля ракеты за 162 млн евро

6 июля 2018 14:36 (UTC+04:00)

Министерство обороны Финляндии выбрало поставщика одной из самых важных для морского флота страны системы вооружений. Ведомство 6 июля сообщило о закупке противокорабельной ракетной системы Gabriel у израильской Israel Aerospace Industries, сообщает Фонтанка.ру.

Сумма контракта составляет 162 млн евро. В Минобороны Суоми отметили, что ключевыми критериями отбора были производительность, затраты на приобретение и жизненный цикл. Контракт включает в себя пусковые установки, зенитные ракетные системы, симуляторы и оборудование для тренировок, запасные части и оплату обучения.

Израильская система заменит стоящую сейчас на вооружении систему противокорабельных ракет RBS-15 Mk 2 шведского Saab, срок использования которой истекает в 2020-х. Поставки будут осуществляться в течение 2019 – 2025 годов. Запланированный жизненный цикл Gabriel – до 2050-х годов.

Ранее сообщалось, что Финляндия модернизирует четыре ракетных катера класса «Хамина». Также ВМФ страны пополнится четырьмя прибрежными боевыми кораблями проекта Laivue 2020, стоимость которых составит около 1,2 млрд евро. Их и оборудуют израильскими ракетными комплексами.

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