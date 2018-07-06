Хорватия повышает туристический налог на 25% процентов

6 июля 2018 18:53 (UTC+04:00)

Министерство туризма Хорватии объявило о планах повышения на 25% туристического налога в 2019 году, сообщает АТОР, передает РИА Новости.

Туристический сбор в Хорватии в 2019 году предлагается увеличить с 8 кун до 10 кун (с 79 до 99 рублей по нынешнему курсу). Повышение коснется всех объектов размещения, кроме кемпингов.

В 2017 году поступления от этого налога составили 464 миллионов кун. Средства были направлены на развитие туристической инфраструктуры.

Как говорится в материалах минтуризма страны, даже с учетом повышения, туристический сбор в Хорватии останется одним из самых низких среди европейских государств. Для сравнения в ведомстве приводят суммы налогов на конкурирующих направлениях. Так, туристический налог в Греции составляет от 0,5 до 4 евро, в Италии – от 0,2 до 7 евро, в Португалии – от 1 до 2 евро, в Испании – от 0,5 до 4 евро в сутки с человека.

По оценке российских туроператоров, увеличение ставки турналога вряд ли как-то отразится на бюджете российских туристов, планирующих поездку в Хорватию.

В 2017 году страну посетили 133 тысяч российских туристов (+11% к 2016 году). В 2018 году в Хорватии рассчитывают на увеличение российского турпотока на 12-15%.

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