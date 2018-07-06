Совет Евросоюза одобрил торговое соглашение с Японией

6 июля 2018 20:42 (UTC+04:00)

Совет ЕС одобрил торговое соглашение Евросоюза с Японией, теперь оно может быть подписано на саммите ЕС-Япония 11 июля, говорится в Twitter еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, передает РИА Новости.

"Страны ЕС дали зелёный свет торговому соглашению между ЕС и Японией, таким образом, оно может быть подписано на саммите в Брюсселе в среду. Это сделка откроет огромные рыночные возможности для обеих сторон", - говорится в сообщении.

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