Великобритания продолжит подготовку к сценарию Brexit без сделки с ЕС

Великобритания продолжит подготовку к сценарию Brexit без заключения сделки с Евросоюзом о дальнейшем сотрудничестве. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства, которое было распространено в пятницу по итогам заседания британского кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс.

"Мы по-прежнему твердо убеждены в том, что в интересах обеих сторон достичь соглашения об установлении хороших и стабильных отношений в будущем. Но мы также пришли к выводу, что необходимо продолжить подготовку к ряду потенциальных сценариев, включая возможность [выхода из ЕС] без сделки", - указывается в заявлении.

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