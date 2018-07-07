Италия отказалась от дальнейших закупок истребителей F-35

7 июля 2018 00:44 (UTC+04:00)

Италия откажется от дальнейшей закупки истребителей F-35, который она производит совместно со своими союзниками по НАТО, заявила министр обороны страны Элизабетта Трента, передает РИА Новости.

"Исходя из анализа, который мы производим, сократить (программу — ред.) мне стоит дороже, чем сохранить. Мы больше не будем закупать F35" — сказала она в пятницу в эфире телеканала La7.

По информации итальянских СМИ, в ВВС Италии уже поступили 10 машин. Долгосрочная программа их производства и закупки подразумевает 90 самолетов, из которых восемь были уже заказаны в апреле в конце срока полномочий предыдущего правительства.

"Мы оцениваем все последствия этого, но следует понимать, что при нынешнем положении вещей сокращение приведет к штрафам. Но мы точно не закупим ни один этот самолет", — сказал глава итальянского минобороны.

По ее словам, ситуация с F-35 связана не только с технологиями, что и занятостью рабочей силы, поэтому необходима оценка стоимости сокращения или сохранения их производства.

"С политической точки зрения, хотелось бы увеличить период, в который мы должны приобрести F-35, поэтому позволит увеличить бюджет для инвестиций, в частности, в европейские проекты", — отметила Трента.

Позднее в своем Facebook она признала, что "мы всегда подвергались критике из-за этой программы", поэтому в свете контрактов, заключенных предыдущим правительством, нынешние власти Италии проведут тщательную оценку, которая направлена на соблюдение национальных интересов.

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