Финский президент надеется, что встреча Путина и Трампа в Хельсинки снизит напряженность

7 июля 2018 11:56 (UTC+04:00)

Президент Финляндии Саули Ниинистё надеется, что встреча в Хельсинки лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к снижению напряженности в отношениях между двумя странами и в мире. Об этом он сообщил в субботу газете Ilta Sanomat, передает ТАСС.

"Надеюсь, они закончат встречу в Хельсинки на чем-то таком, что уберет страх и даст шанс на то, что напряжение немного снизится", - отметил он.

"Я придерживаюсь мнения, что США и России нужно проводить двусторонние дискуссии, но в них нельзя затрагивать касающиеся Европы вопросы в обход Европы. Риск этого возрос, поскольку ЕС не является единым и достаточно сильным игроком в международной политике", - указал Ниинистё.

Ранее финский президент сообщал, что в Хельсинки хотел бы обсудить с лидерами РФ и США ситуацию на Балтике и в Арктике. Он также выражал надежду на то, что на их повестке дня будут вопросы разоружения.

Как сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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