Пилот упавшего в Румынии самолета погиб

Лейтенант Флорин Ротару, управлявший упавшим в Румынии самолетом МиГ-21 Лансер, погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны страны.
Истребитель румынских ВВС МиГ-21 Лансер с военной базы 86 в Фетешть рухнул в субботу около 13.30, примерно в 10 километрах севернее от местонахождения воздушной базы.
"Лейтенант Флорин Ротару, пилот самолета МиГ Лансер, упавшего в Фетешть, погиб. Офицеру было 36 лет, он выполнял функцию главного пилота 861-й эскадрильи истребителей воздушной базы в Фетештах", — сообщает пресс-служба минобороны Румынии.
В министерстве обороны отмечают, что руководство военно-воздушной базы применило экстренный план действий. ЧП произошло во время показательных выступлений, проводимых на базе. Руководство ведомства выразило соболезнования семье погибшего.
Расследованием обстоятельств случившегося займется специальная комиссия минобороны Румынии.
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