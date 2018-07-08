Британское правительство согласовало стратегию по Brexit

Правительство Великобритании, преодолев внутренние разногласия, согласовало единую переговорную позицию в преддверии решающей фазы переговоров по выходу страны из Европейского Союза. Есть большие сомнения, однако, что эта позиция будет принята Брюсселем, пишет Интерфакс.

Заседание кабинета продолжалось целый день в пятницу в загородной резиденции премьера, по его итогам опубликовано 3-страничное заявление об основных предложениях Лондона, касающихся его взаимоотношений с ЕС после марта 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.