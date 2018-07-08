Британское правительство согласовало стратегию по Brexit

8 июля 2018 20:12 (UTC+04:00)

Правительство Великобритании, преодолев внутренние разногласия, согласовало единую переговорную позицию в преддверии решающей фазы переговоров по выходу страны из Европейского Союза. Есть большие сомнения, однако, что эта позиция будет принята Брюсселем, пишет Интерфакс.

Заседание кабинета продолжалось целый день в пятницу в загородной резиденции премьера, по его итогам опубликовано 3-страничное заявление об основных предложениях Лондона, касающихся его взаимоотношений с ЕС после марта 2019 года.

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