Во французском Бордо вспыхнул крупный пожар

8 июля 2018 22:10 (UTC+04:00)

Крупный пожар произошел во французском Бордо недалеко от вокзала Сен-Жан, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал France 3.

Для тушения возгорания, которое затронуло здание площадью 2 тысячи квадратных метров, мобилизованы около 40 пожарных. Интернет-пользователи выкладывают в социальные сети фото и видео, на которых видны клубы чёрного дыма.

По данным на 19.00, жертв нет. Причина пожара пока не определена. По одной из версий, сообщает ряд СМИ, причиной могла стать загоревшаяся в одном из гаражей машина.

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