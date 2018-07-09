В Италии скончалась самая пожилая жительница Европы

9 июля 2018 04:03 (UTC+04:00)

Самая пожилая женщина Европы скончалась в Италии на 117-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на итальянское информационное агентство Ansa.

Как сообщает агентство, Джузеппина Проетто-Фрау скончалась 6 июля в коммуне Монтелупо-Фьорентино в провинции Флоренция. Ей было 116 лет и 37 дней.

Отмечается, что она была не только верифицированной итальянской долгожительницей, но и второй самой пожилой женщиной на планете после 117-летней жительницы Японии Тиё Мияко.

В мае в возрасте 113 лет скончалась самая старая жительница Британии Бесси Камм. Камм родилась в 1904 году, за годы ее жизни на троне сменились пять британских монархов.

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