При пожаре во французской коммуне Киброн пострадали десять человек

9 июля 2018 12:37 (UTC+04:00)

Десять человек пострадали в результате взрыва газа в здании и начавшегося затем пожара в коммуне Киброн департамента Морбиан на западе Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Ouest France.

Отмечается, что около 2.30 произошел взрыв в одном из зданий в центре города. Пострадали десять человек, двое из которых находятся в реанимации.

Для борьбы с огнем мобилизованы около ста пожарных. Они продолжают тушить возгорание в двухэтажном здании. Также на месте происшествия находится мэр города.

В некоторых строениях из-за взрыва выбиты стекла. Жители эвакуированы, доступ в центр города временно закрыт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во французском Бордо вспыхнул крупный пожар
Европа 8 июля 22:10
Макрон приедет на полуфинал ЧМ с участием французской сборной
Европа 7 июля 01:20
Франция и партнеры выработают ответ на санкции США против Ирана
Европа 6 июля 12:01
Во Франции предупредили об угрозе аварий на ядерных объектах
Европа 5 июля 19:07
Район Нанта охватили беспорядки после гибели водителя от рук полиции
Европа 4 июля 03:59
МИД Австрии хочет выслать дипломата Ирана по подозрению в планировании теракта в Париже
Европа 3 июля 13:41
Лента новостей
Вертолет из Казахстана вылетел в район крушения военного борта в Кыргызстане
Казахстан 13:44
В Афганистане за сутки ликвидировали 40 боевиков
Другие страны 13:27
В РФ вступил в силу Договор о стратегическом партнерстве с Туркменистаном
Туркменистан 13:20
Трубный завод в Туркменистане закупит оборудование и химпродукцию
Тендеры 13:17
Международный нефтегазовый консорциум проведет маркетинговый опрос в Туркменистане
Тендеры 13:15
Шахин Мустафаев: Азербайджан может значительно увеличить экспорт фундука в Швейцарию
Бизнес 13:15
Крупные предприятия Казахстана произвели рекордный объем продукции и услуг
Казахстан 13:11
«Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку присадок к моторным маслам
Тендеры 13:10
Турция и Афганистан приобретают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 13:06