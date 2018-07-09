Доминик Рааб назначен новым министром по Brexit

Экс-министр по делам жилищного строительства Великобритании Доминик Рааб, в прошлом также занимавший пост заместителя министра юстиции, назначен новым министром по делам Brexit вместо ушедшего накануне вечером в отставку Дэвида Дэвиса.

"Доминик Рааб назначен на пост министра по делам Brexit, королева одобрила его назначение", — сказала РИА Новости представитель офиса премьера.

Сорокачетырехлетний Рааб назначен на самый ответственный пост в правительстве, учитывая, что Великобритания должна выйти из ЕС уже 29 марта 2019 года, а переговоры с ЕС постоянно буксуют.

"Это назначение – проявление отчаяния, премьер-министр находится в тяжелейшей ситуации", — сказал РИА Новости источник в Консервативной партии, близкий к правительству.

Дэвис ушел в отставку из-за того, что считает подход Мэй в вопросе таможенных и торговых отношений с ЕС после Brexit слишком уступчивым по отношению к Евросоюзу.

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