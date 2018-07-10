Борис Джонсон о своей отставке

10 июля 2018 00:43 (UTC+04:00)

Борис Джонсон в своем прошении об отставке с поста главы МИД Великобритании заявил, что "страна идет к тому, чтобы стать колонией", а "мечта о Brexit умирает".

Как передают РИА Новости, в воскресенье, 8 июля, о своей отставке из-за разногласий с премьером по вопросу о будущих торговых и таможенных отношений с ЕС объявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис — ключевая фигура в кабинете министров, учитывая, что Великобритания покидает ЕС уже 29 марта 2019 года. В понедельник в отставку подал глава МИД Борис Джонсон. В настоящее время премьер Тереза Мэй пытается избежать вотума недоверия со стороны коллег по парламенту и спасти как лидерство в Консервативной партии, так и свое премьерство.

"В пятницу я признал, что мои аргументы пользовались слишком малой поддержкой, чтобы победить, и поздравил вас с тем, что вы, по крайней мере, добились решения кабинета о движении вперед. Как я сказал… у правительства есть неспетая песня. Проблема в том, что разучивал на выходных слова этой песни и обнаружил, что они застряли у меня в горле", — говорится в письме Джонсона премьеру Терезе Мэй, насыщенном такими же яркими образами, которыми были полны речи бывшего министра.

"Brexit должен был быть возможностью и надеждой. Он должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, смотрящей вовне глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях в самих себе", — написал Джонсон.

По его мнению, предложения, о которых договорилось правительство, означают, по сути, следование законам ЕС.

"С этой точки зрения мы действительно двигаемся к статусу колонии – и многим будет трудно увидеть экономические и политические преимущества таких договоренностей", — отметил Джонсон, поблагодарив Мэй за возможность работать в ее правительстве, а также сотрудников Скотланд-Ярда, обеспечивавших его безопасность. Он также отметил, что у Великобритании много друзей в мире, и в качестве примера такой дружбы привел высылку российских дипломатов рядом стран в ответ на инцидент в Солсбери.

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