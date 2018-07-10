Стало известно имя нового министра иностранных дел Великобритании

Джереми Хант сменил Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел Великобритании, сообщили в понедельник на Даунинг-Стрит. В понедельник Джонсон подал в отставку, объяснив свое решение отсутствием поддержки своей позиции по Brexit, передает Интерфакс.

"Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении Даунинг-стрит в твиттере.

Пост министра здравоохранения вместо Ханта занял Мэттью Хэнкок, ранее занимавший иные должности в правительстве Британии.

Джонсон в преддверии проведения референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году считался одним из самых ярых сторонников этой идеи. Он объяснил свое решение покинуть должность отсутствием поддержки в правительстве его идей по Brexit.

Хант является членом Консервативной партии, он был министром здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона. Эту же должность он до сих пор в кабинете Терезы Мэй. Кроме того, 2010 по 2012 годы Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

Отец Ханта с 1985 по 1987 годы занимал должность командующего флотом британских ВМФ - одно из высших званий в британском ВМФ. В 2009 году Хант женился на китаянке Люсии Гуо, у них есть сын и две дочери

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