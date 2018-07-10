Швейцария инициировала спор в ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий

10 июля 2018 11:40 (UTC+04:00)

Швейцария обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства экономики страны, передает ТАСС.

"С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно [заявлениям] США были введены для защиты национальной безопасности, необоснованны", - цитирует агентство швейцарское ведомство.

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