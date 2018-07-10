Туск ответил на критику Трампа из-за военных расходов

10 июля 2018 17:09 (UTC+04:00)

Глава Европейского совета Дональд Туск обратился к президенту США Дональду Трампу в Twitter и заверил его, что Брюссель остается самым преданным союзником Вашингтона, передает РИА Новости.

Ранее Трамп в своем аккаунте написал, что готовится к поездке в Европу на саммит НАТО. Американский лидер отметил, что США тратят на оборону в разы больше остальных членов североатлантического блока. Также он заявил, что США потеряли 151 миллиард долларов из-за торговли с Европейским союзом.

Туск, в свою очередь, написал, что у США "нет и не будет союзника лучше, чем Евросоюз".

"Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия и столько же, сколько и Китай", — заявил глава Европейского совета.

Он также выразил надежду на то, что Трамп не сомневается в том, что эти расходы — инвестиции в безопасность ЕС и США, чего, по его словам, "нельзя с уверенностью сказать о расходах России и Китая".

"Дорогая Америка, цени своих союзников, ведь у тебя их не так много в конце концов. Дорогая Европа, трать больше на свою оборону, ведь все уважают хорошо подготовленных и оснащенных союзников", — говорится в обращении Туска к Трампу на сайте Европейского совета.

Предстоящий саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. После этого президент США проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

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