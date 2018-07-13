Глава МИД Франции заявил, что НАТО не является врагом России

НАТО не является врагом России, союзники по блоку хотят сохранить диалог с РФ. Об этом заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, подводя итоги завершившегося в Брюсселе в четверг саммита Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

"НАТО не враг России, нам нужно сохранить диалог", - сказал министр в эфире телеканала BFM. "Несмотря на разногласия по ряду вопросов, альянс ведет твердый диалог с Россией", - добавил он.

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