Евросоюз призвал ускорить переговоры об отношениях с Британией после Brexit

13 июля 2018 19:55 (UTC+04:00)

Евросоюз считает необходимым активизировать переговоры о будущих отношениях с Великобританией после ее отделения от ЕС, сказал главный переговорщик по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье, передает РИА Новости.

"Мы должны сейчас ускорить нашу работу над будущими отношениями с Соединенным Королевством", — сказал он на конференции в США, трансляция которой велась в интернете.

Он напомнил, что ЕС предложил Британии, в частности, возможность создания "амбициозного соглашения о свободной торговле без тарифов и с нулевыми квотами".

Помимо этого, ключевыми элементами будущих отношений, по мнению ЕС, должны также стать внешняя политика, безопасность и оборона.

"Мы хотим построения тесного партнерства с Великобританией в будущем на долгосрочную перспективу", — сказал Барнье.

Великобритания и Евросоюз ведут переговоры об условиях отделения страны от союза и структуре партнерства после Brexit, который должен состояться в конце марта следующего года.

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