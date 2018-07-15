Глава МИД ФРГ ожидает от встречи Путина и Трампа подвижек в вопросе ядерного разоружения

Глава МИД ФРГ Хайко Маас надеется, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп на предстоящей двусторонней встрече обсудят вопросы ядерного разоружения. Об этом, как передает ТАСС, министр заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы всегда говорили, что нуждаемся в диалоге с Россией, - сказал Маас. - В этой связи хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом". "Было бы прогрессом, если бы эта встреча в том числе дала импульс для ядерного разоружения", - отметил глава МИД ФРГ.

Одновременно Маас выразил надежду на то, что Трамп не пойдет на односторонние договоренности с Путиным в ущерб западным партнерам. "Тот, кто повергает в изумление своих партнеров, рискует в конце оказаться проигравшим. Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном итоге нанесут вред и США", - подытожил министр.

Встреча между президентами РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.