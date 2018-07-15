Тереза Мэй заявила о риске срыва Brexit

15 июля 2018 08:43 (UTC+04:00)

Британское общество должно преодолеть разрывающие его разногласия, иначе оно рискует сорвать Brexit, предупреждает премьер-министр Тереза Мэй в статье для Mail on Sunday, сообщает Интерфакс.

"Настало время быть практичными и прагматичными - и поддержать наш план по выводу Великобритании из ЕС", - написала она. "Если мы этого не сделаем, мы рискуем остаться без Brexit".

Стратегия, согласованная неделю назад с кабинетом министров, не имеет альтернатив, считает Мэй. Она позволит восстановить национальный суверенитет Великобритании, положит конец "огромным выплатам" Брюсселю, даст проводить независимую торговую политику и создать новое экономическое партнерство с ЕС.

"Как сказал президент Дональд Трамп, я - жесткий переговорщик. И сейчас я хочу сказать всем британцам то же, что сказала ему в пятницу: я отправляюсь в Брюссель не для того, чтобы торговать нашими национальными интересами; я еду отстаивать их. Я буду сражаться за нашу сделку по Brexit - потому что это правильная сделка для Британии", - написала Мэй.

На прошедшей неделе Великобритания столкнулась с правительственным кризисом: со своих постов ушли глава МИД Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, которые категорически не согласились с планом выхода страны из ЕС.

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