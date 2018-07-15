В США при столкновении автобуса и нескольких машин погибли три человека, 22 пострадали

В северной части штата Нью-Мексико произошла автоавария, в результате которой погибли три человека, 22 пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей местной службы пожарной охраны, передает ТАСС.

ДТП произошло примерно в 30 км к северу от города Альбукерке. Столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль, пикап и грузовик. Что стало причиной аварии, пока не уточняется.

В автобусе находились 35 человек. Все пострадавшие госпитализированы.

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