Туск: КНР и ЕС подтвердили приверженность соглашению по иранскому атому

Евросоюз и Китай по итогам 20-го саммита ЕС-КНР в Пекине в очередной раз подтвердили свою приверженность необходимости сохранения и полного выполнения соглашения по иранской ядерной программе, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск, передает РИА Новости.

"Мы едины в нашей приверженности сохранению, полному и эффективному выполнению соглашения по иранской ядерной программе", —заявил Туск на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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