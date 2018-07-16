Туск: КНР и ЕС подтвердили приверженность соглашению по иранскому атому

16 июля 2018 11:26 (UTC+04:00)

Евросоюз и Китай по итогам 20-го саммита ЕС-КНР в Пекине в очередной раз подтвердили свою приверженность необходимости сохранения и полного выполнения соглашения по иранской ядерной программе, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск, передает РИА Новости.

"Мы едины в нашей приверженности сохранению, полному и эффективному выполнению соглашения по иранской ядерной программе", —заявил Туск на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Песков: Контакты Путина с Израилем должны снизить разногласия по Сирии
Россия 11:30
Китай и Евросоюз выступили за мирное решение конфликтов
Европа 11:21
Железная дорога Решт-Астара открывает путь для расширения региональной торговли – посол
Бизнес 09:00
Туск призвал Китай, США и Россию предотвратить торговый конфликт
Европа 08:17
США и ЕС являются лучшими друзьями, заявил Туск
США 15 июля 21:47
На юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество 15 июля 06:44
Лента новостей
GoldenPay повышает качество онлайн-платежей
ИКТ 11:51
ИВ одного из районов Азербайджана объявила тендер
Тендеры 11:44
Мубариз Гурбанлы: События в Гяндже – теракт, а совершившие его - скрывавшиеся под религиозной завесой радикальные группы
Политика 11:41
AzerGold переходит на электронную систему
ИКТ 11:35
Застройщики жилья в Узбекистане освобождены от процентов при продаже
Бизнес 11:35
Песков: Контакты Путина с Израилем должны снизить разногласия по Сирии
Россия 11:30
Госслужба реестра недвижимости Азербайджана объявила тендер
Тендеры 11:24
Центробанк Азербайджана привлекает страховщика
Тендеры 11:24
Выпускники БВШН – сотрудники карбамидного завода SOCAR
Общество 11:22