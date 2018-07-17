Британский парламент проголосовал за принятие таможенного билля

17 июля 2018 08:59 (UTC+04:00)

Палата общин парламента Соединенного Королевства приняла в понедельник в третьем чтении таможенный билль. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Sky News.

Парламентарии ранее проголосовали за внесение в него поправки, предусматривающей выход Великобритании из режима НДС Евросоюза после Brexit.

По данным телеканала, за принятие билля проголосовали 318 депутатов, против - 285.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

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