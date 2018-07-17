У берегов Испании пропала лодка с мигрантами

Лодка, на борту которой находились семь человек, пропала у берегов Испании, сообщила правозащитница Елена Малено, передает РИА Новости.

"Семь людей на борту игрушечной лодки уже в течение 30 часов как пропали в Гибралтарском проливе. Их телефоны не отвечают и их родственники называют их пропавшими без вести", — сообщила глава общественной организации "Пересекая границы" Малено в Twitter.

По ее словам, мигранты в понедельник утром попросили о помощи и организация "уведомила все службы спасения".

Служба спасения на море Испании часто получает информацию о лодках с мигрантами от общественных организаций, после чего начинает поисковые операции в море. Только во вторник Служба спасения на море Испании обнаружила у берегов Испании более 200 человек.

С 1 января по 15 июля в Испанию прибыли через Средиземное море из Алжира и Марокко более 18 тысяч человек. Таким образом, Испания впервые за последние годы опередила Италию по числу мигрантов, прибывших через Средиземное море, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.

С начала года по пути в Испанию погибли 294 человека, 1004 по пути в Италию, 45 — в Грецию и на Кипр.

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