Еврокомиссия оштрафовала Google по антимонопольному делу

18 июля 2018 15:23 (UTC+04:00)

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на рекордные 4,34 миллиарда евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи, говорится в обнародованном в среду сообщении ЕК, передает РИА Новости.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, ЕК подозревает компанию в создании условий, когда производители были вынуждены предустанавливать операционную систему Android.

"Сегодня мобильный интернет составляет более половины мирового интернет-трафика. Она изменила жизнь миллионов европейцев. В нашем случае речь идет о трех типах ограничений, которые Google наложила на производителей Android-устройств и сетевых операторов, чтобы гарантировать, что трафик на устройствах Android поступает в поисковую систему Google", — заявила она.

"Google использовал Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы. Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС", — заявила Вестагер.

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