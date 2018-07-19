Мэй выразили недоверие из-за Brexit

19 июля 2018 19:37 (UTC+04:00)

Парламентарий от Консервативной партии Великобритании Филип Дэвис официально подал письмо с выражением недоверия премьер-министру Терезе Мэй в связи с ее позицией по Brexit, РИА Новости.

"С большой грустью я должен сказать, что я утратил веру в то, что она реализует итог референдума", — говорится в тексте письма, направленного в руководящий комитет Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922").

Вопрос о доверии премьеру может быть вынесен на голосование в том случае, если председатель комитета сэр Грэм Брэди получит аналогичные письма от 48 парламентариев.

На прошлой неделе правительство Великобритании опубликовало "белую книгу" — доклад с предложениями об отношениях Соединенного Королевства и ЕС после Brexit. Многим сторонникам жесткого Brexit предложения показались слишком мягкими, в отставку со своих постов ушли министр по Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон, а также несколько заместителей министров.

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