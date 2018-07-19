Воздушное пространство Бельгии снова открыли для полетов

19 июля 2018 21:42 (UTC+04:00)

Бельгийская служба авиационного контроля Бельгоконтроль вечером открыла воздушное пространство страны после устранения технической проблемы в системе передачи данных полетных планов, сообщает Интерфакс.

"Проблемы решены, воздушное сообщение восстановлено", - проинформировал "Бельгоконтроль".

Ранее сообщалось, что служба авиационного контроля Бельгии столкнулась с проблемой передачи данных, касающихся планов полетов, поэтому воздушное пространство страны было полностью закрыто.

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