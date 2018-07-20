Совет министров ЕС обсудит переговоры о Brexit

Совет министров по общим делам 27 остающихся в Евросоюзе государств 20 июля обсудит состояние переговоров о Brexit в условиях, когда есть вероятность, что соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС не удастся достичь, передает РИА Новости.

Согласно повестке дня заседания, главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье проинформирует совет министров о ситуации в переговорах после встречи в четверг с новым министром Британии по делам отделения от ЕС Домиником Раабом.

"Министры обсудят состояние переговоров с прицелом на завершение работы над вопросами, связанными с отделением (страны от Евросоюза – ред.), на вопросы, относящиеся к (будущей – ред.) границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также на дискуссии о структуре будущих отношений с Соединенным Королевством", — говорится в повестке дня заседания.

Министры также обсудят "Белую книгу" — документ, который на прошлой неделе был опубликован правительством Великобритании. Он содержит предложения по будущим отношениям Великобритании и ЕС. Еврокомиссия, ведущая переговоры по Brexit от имени ЕС, изучала этот документ, а сам Евросоюз согласовал свою позицию по возможным вариантам будущих отношений со страной еще несколько месяцев назад.

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