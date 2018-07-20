Совет министров ЕС обсудит переговоры о Brexit

20 июля 2018 02:11 (UTC+04:00)

Совет министров по общим делам 27 остающихся в Евросоюзе государств 20 июля обсудит состояние переговоров о Brexit в условиях, когда есть вероятность, что соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС не удастся достичь, передает РИА Новости.

Согласно повестке дня заседания, главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье проинформирует совет министров о ситуации в переговорах после встречи в четверг с новым министром Британии по делам отделения от ЕС Домиником Раабом.

"Министры обсудят состояние переговоров с прицелом на завершение работы над вопросами, связанными с отделением (страны от Евросоюза – ред.), на вопросы, относящиеся к (будущей – ред.) границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также на дискуссии о структуре будущих отношений с Соединенным Королевством", — говорится в повестке дня заседания.

Министры также обсудят "Белую книгу" — документ, который на прошлой неделе был опубликован правительством Великобритании. Он содержит предложения по будущим отношениям Великобритании и ЕС. Еврокомиссия, ведущая переговоры по Brexit от имени ЕС, изучала этот документ, а сам Евросоюз согласовал свою позицию по возможным вариантам будущих отношений со страной еще несколько месяцев назад.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мэй выразили недоверие из-за Brexit
Европа 19 июля 19:37
В Еврокомиссии рассказали, почему не готов договор по Brexit
Европа 19 июля 19:04
Еврокомиссия призвала граждан и бизнес подготовиться к Brexit
Европа 19 июля 18:22
Тереза Мэй пригрозила проведением новых выборов
Европа 18 июля 11:46
В правительстве Британии назвали итоги референдума по Brexit законными
Европа 17 июля 17:21
Британский парламент проголосовал за принятие таможенного билля
Европа 17 июля 08:59
Лента новостей
"Ливерпуль" купил Алисона у "Ромы" за рекордные для вратарей €72,5 млн
Спорт 03:01
США и Турция обсудят санкции против Ирана
Турция 02:35
Трамп заявил, что может стать "злейшим врагом" Владимира Путина
США 01:41
В Ираке продолжаются протесты, 12 погибших, почти 600 человек пострадали
Другие страны 01:16
Денуклеаризацию КНДР можно провести за год, считает глава разведки США
США 00:52
Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью
США 00:16
Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным директором компании Wilmotte & Associés Architectes (ФОТО)
Политика 19 июля 23:47
Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с генеральным исполнительным директором группы SUEZ (ФОТО)
Политика 19 июля 23:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан считает Францию очень близким для себя партнером (ФОТО)
Политика 19 июля 23:24