В Германии мужчина напал на пассажиров автобуса

20 июля 2018 17:57 (UTC+04:00)

Мужчина напал на пассажиров автобуса в немецком Любеке, в результате 14 человек пострадали, из них двое получили тяжелые ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Luebecker Nachrichten.

Сообщается, что неизвестный достал из рюкзака оружие и напал на людей, ехавших с ним в одном автобусе. Когда водитель остановил автобус, чтобы пассажиры могли выйти, мужчина напал и на него. Неподалеку проезжал патрульный автомобиль полиции. Нападавший был задержан. Погибших в инциденте нет.

По информации издания, нападавший мужчина может быть выходцем из Ирана, ему около 35 лет.

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