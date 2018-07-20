В британском Минфине назвали заложенную сумму на Brexit

20 июля 2018 18:04 (UTC+04:00)

На подготовку к выходу Великобритании из Евросоюза в бюджете зарезервированы 3 миллиарда фунтов стерлингов, и Минфин при необходимости готов выделить дополнительные средства, заявил министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд, передает РИА Новости.

"Много новостей о Brexit и о подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения (с Брюсселем). Мы готовимся к любому варианту развития событий, поэтому я зарезервировал в бюджете на подготовку к Brexit три миллиарда фунтов, и готов потратить больше, если это потребуется", — написал Хаммонд в Twitter.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. На минувшей неделе Британия выработала перечень предложений к ЕС по условиям Brexit, который сторонам еще предстоит обсудить.

Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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