Норвежский вертолет упал на севере Финляндии - СМИ

Норвежский легкий вертолет, на борту которого было два человека, упал в субботу на севере Финляндии в общине Энонтекиё. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на норвежские спасательные службы, пишет ТАСС.

"Норвежский вертолет с двумя людьми на борту упал в Финляндии недалеко от деревни Кильписъярви", - говорится в сообщении спасательных служб.

Там отметили, что координируют поисковые работы с финской стороной. На место из Норвегии вылетели два вертолета скорой помощи.

В районе происшествия, по сообщению норвежских властей, благоприятная погода, причина крушения пока остается неизвестной.

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