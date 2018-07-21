Норвежский вертолет упал на севере Финляндии - СМИ

21 июля 2018 21:32 (UTC+04:00)

Норвежский легкий вертолет, на борту которого было два человека, упал в субботу на севере Финляндии в общине Энонтекиё. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на норвежские спасательные службы, пишет ТАСС.

"Норвежский вертолет с двумя людьми на борту упал в Финляндии недалеко от деревни Кильписъярви", - говорится в сообщении спасательных служб.

Там отметили, что координируют поисковые работы с финской стороной. На место из Норвегии вылетели два вертолета скорой помощи.

В районе происшествия, по сообщению норвежских властей, благоприятная погода, причина крушения пока остается неизвестной.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Финляндии посетит Россию с визитом 22 августа
Европа 17 июля 01:22
Дональд Трамп покинул Финляндию
США 16 июля 22:02
Президент Финляндии назвал встречу с Трампом разносторонней
Европа 16 июля 13:58
Трамп прибыл на встречу с президентом Финляндии
США 16 июля 11:11
Мэттис поблагодарил Норвегию за готовность разместить у себя 700 морпехов США
В мире 14 июля 23:29
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Россия 14 июля 11:46
Лента новостей
Главы МИД стран Центральной Азии встретились в Кыргызстане (ФОТО)
Кыргызстан 22:09
Пользователи Instagram смогут видеть друзей, находящихся онлайн
ИКТ 21:30
Проведены необходимые плановые навигационные работы для подготовки к конкурсу «Кубок моря-2018» (ФОТО)
Общество 21:28
Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч
Россия 21:01
ВВС Турции уничтожили восемь террористов на севере Ирака
Турция 20:33
Его именем назван астероид и перевал в Саянских горах – самый добрый юбилей в Баку (ФОТО)
Культура 20:18
Заговоры и заклинания древней Малайзии в Азербайджане (ФОТО)
Культура 20:15
В Габале открылся военно-патриотический лагерь волонтеров (ФОТО)
Социум 19:29
Парламент Кубы утвердил новый состав правительства
Другие страны 19:13