В Германии произошло ДТП с участием десяти автомобилей

22 июля 2018 00:49 (UTC+04:00)

Массовая авария с участием десяти автомобилей произошла в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, в результате погибли четыре человека, сообщает полиция города Хайльбронн, передает РИА Новости.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел на шоссе A81 между коммуной Ахорн и городом Боксберг.

"На настоящий момент мы с сожалением сообщаем о четырех погибших, несколько человек получили серьезные травмы, вертолеты аварийно-спасательной службы доставили их в больницы", - говорится в сообщении полиции в Twitter. Других подробностей от правоохранителей пока не поступало.

Как уточняет таблоид Bild со ссылкой на представителя полиции, речь идет о четырех пострадавших. Они были госпитализированы, в том числе в больницы Мангейма и Вюрцбурга. Причина аварии пока не ясна.

Правоохранители выясняют, мог ли сильный дождь привести к массовому столкновению.

По данным Bild, на место прибыли около ста сотрудников спасательной службы, полиции и пожарной бригады. Также были задействованы три спасательных вертолета и один полицейский.

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