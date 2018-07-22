Франция призвала США отменить пошлины на сталь

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Вашингтон отказаться от пошлин на сталь и алюминий, которые создают угрозу для мировой экономики, пишет РИА Новости.

Соответствующую позицию он изложил в субботу в интервью агентству France-Presse на полях форума Группы двадцати, проходящего в Буэнос-Айресе.

"В этой торговой войне будут только проигравшие, - предупредил министр. - Она разрушит рабочие места и пагубно отразится на экономическом росте". "Мы призываем США к разуму, соблюдению многосторонних правил и уважению партнеров", - сказал Ле Мэр.

Французский министр подчеркнул, что "мировая торговля не может основываться на законе джунглей". "Нельзя принять ситуацию, когда европейцы страдают от торговых тарифов, введенных Соединенными Штатами", - отметил Ле Мэр.

На полях саммита у него запланирована встреча с американским коллегой Стивеном Мнучиным.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, который был согласован Тегераном и шестью странами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция). Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры в отношении Ирана. На министерской встрече в Вене 6 июля РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция подтвердили свою приверженность соглашению.

В начале июня главы МИД и минэкономики трех стран направили письмо госсекретарю США Майклу Помпео и Стивену Мнучину, призвав Вашингтон отказаться от санкций против европейских компаний в Иране. Однако Вашингтон, как сообщил ранее источник во французском министерстве экономики и финансов, отклонил все просьбы Франции, Германии и Великобритании на этот счет.

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