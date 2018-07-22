В Палате общин заявили, что без сделки с ЕС Brexit станет катастрофой для Великобритании

22 июля 2018 14:51 (UTC+04:00)

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве обернется катастрофическими последствиями для страны. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил депутат Палаты общин от правящей Консервативной партии Доминик Грив, который входит в крыло сторонников сохранения членства Соединенного Королевства в ЕС, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что отсутствие сделки будет абсолютно катастрофическим [сценарием] для страны. У нас будет чрезвычайное положение", - сказал он, при этом подчеркнув, что "полон решимости противостоять этому".

Британский депутат отметил, что в лагере тори некоторые из его коллег стремятся к реализации сценария Brexit без сделки с ЕС. Эта же группа, по его словам, способна "сместить" Терезу Мэй с должности премьер-министра.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в Бельгии. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры о Brexit должны продлиться до ноября этого года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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