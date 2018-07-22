В Эстонии из-за технических проблем перестали работать банковские карты

22 июля 2018 19:34 (UTC+04:00)

Технические проблемы сделали невозможным использование банковских карточек для платежей по всей Эстонии, сообщает РИА Новости cо ссылкой на пресс-службу компании Nets Estonia, обслуживающей карточные платежи

"Сегодня в Nets Estonia произошла неисправность, в результате чего нарушено оказание наших услуг. Nets Estonia занимается выяснением причины происшедшего. Nets Estonia извиняется за возможные неудобства", — говорится в пресс-релизе компании. Nets Estonia отмечает, что причина сбоя устанавливается, ведутся работы по ликвидации технических неполадок.

Как сообщает эстонские СМИ, в настоящий момент по всей стране невозможно расплатиться карточками в торговых центрах, на автозаправках, также невозможно снять наличные деньги в банковских автоматах.

Компания Nets Estonia была создана для технической поддержки эстонских банков в приеме и выдаче международных платежных карт, а также отечественных карт.

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