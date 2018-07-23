Германия призвала к снятию напряженности между Ираном и США

В МИД ФРГ призывают к диалогу и снятию напряженности в риторике между Ираном и США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, передает РИА Новости.

"Мы выступаем за переговоры и диалог и призываем все стороны к умеренности и снятию риторической напряженности", — сказал представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Бургер добавил, что "угрозы, связанные с применением насилия, никогда не станут вспомогательными на фоне напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока".

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье подверг жесткой критике внутреннюю и внешнюю политику Ирана, обвинив руководство страны в коррупции и нарушении прав человека. В своей речи он сравнил иранское правительство с мафией и отметил, что "их деятельность привела к тому, что простые иранцы не могут найти работу". МИД Ирана заявил, что высказывания Помпео представляют собой вмешательство в государственные дела Тегерана.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводит жесткий курс в отношении Ирана. Так, ранее США вышли из "ядерного соглашения" с Ираном, несмотря на то что европейские участники этого соглашения, а также Россия и Китай были против такого шага и остались в числе участников сделки. Кроме того, США регулярно вводят санкции против властей Ирана и компаний страны.

Официально в Вашингтоне заявляют, что не намерены добиваться "смены режима" в Иране, но рассчитывают, что власти страны и народ Ирана сделают "правильный выбор". Также США выступали в поддержку протестующих в Иране в 2018 году.

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