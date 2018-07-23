Неподалеку от Афин вспыхнул сильный лесной пожар

23 июля 2018 18:32 (UTC+04:00)

Сильный пожар вспыхнул в понедельник к востоку от Афин, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Greek Reporter.

Очаг возгорания находится, предположительно, в сосновом лесу на труднодоступном склоне горы, неподалеку от курортного городка Кинета (Kineta), расположенного примерно в 50 километрах к востоку от греческой столицы.

По данным газеты, в тушении пожара задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета. Сообщается, что сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Кроме того, в результате пожара столицу окутал густой смог.

По данным пожарных служб, жилые районы на данный момент вне риска.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.

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