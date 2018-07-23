Во Франции разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Легкий самолет типа Cessna разбился во французском регионе Новая Аквитания в понедельник, пилот погиб, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Инцидент произошел в департаменте Дордонь в первой половине дня. Самолет упал неподалеку от местного авиаклуба. По информации французских СМИ, пилот вел машину на посадку.

Мужчина, управлявший Cessna, погиб сразу.

Крушение самолета привело к возгоранию в лесном массиве. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На его тушение прибыли пожарные.

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