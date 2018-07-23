Мэй заявила, что Великобритания после Brexit останется ведущей военной державой

Великобритания останется и после Brexit ведущей военной державой и будет противостоять внешним угрозам, в том числе и российской. Об этом заявила на встрече с общественностью северо-восточной Англии премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, которая провела в понедельник в пригороде Ньюкасл-апон-Тайн - Гейтсхеде - выездное заседание кабинета министров страны, передает ТАСС.

"Мы будем продолжать оставаться ведущей военной державой. Мы продолжаем признавать наличие тех угроз, которые наблюдаем", - сказала премьер, предложив "взглянуть в данный момент на Россию, с учетом того, что она делает в плане киберугроз и пропаганды".

Впрочем, по словам Мэй, "злонамеренной государственной деятельностью" отличаются "и другие страны". "Глядя на то, что представляют собой эти угрозы, надо понимать, каким потенциалом нам необходимо обладать, чтобы с ними справляться", - подчеркнула глава правительства Великобритании.

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