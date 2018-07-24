В Бельгии произошла экстренная остановка реактора на АЭС

24 июля 2018 00:26 (UTC+04:00)

Экстренная остановка второго реактора из-за электромеханической поломки произошла на атомной электростанции Tihange на юге Бельгии. Об этом сообщила в понедельник в коммюнике компания-оператор станции Electrabel, передает ТАСС.

Уточняется, что авария не несет угрозы для людей и окружающей среды. "Автоматическая остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи. Поломка имела место вне ядерной зоны станции и не несет угрозы людям или окружающей среде", - сообщили в компании.

Отмечается, что перебоев с электричеством в южной части Бельгии не произойдет, несмотря на повышенное электропотребление в связи с аномальной жарой и повсеместной работой кондиционеров. "Компания имеет резервы для компенсации генерации электроэнергии, в частности за счет солнечных и газовых генераторов", - заверила Electrabel.

Ситуация осложняется тем, что третий энергоблок второй АЭС королевства Doel с сентября прошлого года также остановлен. Там продлены профилактические работы, в ходе которых обнаружены трещины в бетонной конструкции реакторного блока. Оператор уверяет, что и этот реактор в ближайшее время будет перезапущен

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