Более 20 человек погибло в результате лесного пожара в Греции

24 июля 2018 04:29 (UTC+04:00)

Более 20 человек погибло в результате сильного лесного пожара, вспыхнувшего неподалеку от Афин, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства страны.

Сообщается, что местные пожарные уже более 12 часов борются с огнем. Наибольшее количество погибших и раненых зафиксировано в районе Мати.

«К сожалению, зафиксировано большое число раненых, а также погибших, людей, которым не удалось выбраться и которые оказались в ловушке в собственных домах и квартирах», - отметил представитель правительства Димитрис Цанакопулос

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