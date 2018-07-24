Более 20 человек погибло в результате лесного пожара в Греции

Более 20 человек погибло в результате сильного лесного пожара, вспыхнувшего неподалеку от Афин, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства страны.

Сообщается, что местные пожарные уже более 12 часов борются с огнем. Наибольшее количество погибших и раненых зафиксировано в районе Мати.

«К сожалению, зафиксировано большое число раненых, а также погибших, людей, которым не удалось выбраться и которые оказались в ловушке в собственных домах и квартирах», - отметил представитель правительства Димитрис Цанакопулос

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