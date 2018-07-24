В Греции из-за лесных пожаров погибли 50 человек

24 июля 2018 11:18 (UTC+04:00)

Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 50 человек, сообщает Sputnik Греция.

Во вторник утром сотрудники Красного Креста и добровольцы обнаружили рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от столицы в общей сложности тела 26 погибших. По данным издания, люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от пожара.

Ранее сообщалось о 48 погибших, 156 пострадавших, из которых 16 детей, еще 11 человек были в критическом состоянии.

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль.

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

В Греции летом часто случаются лесные пожары. В прошлом году в нескольких регионах страны по этой причине вводили режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году стихийное бедствие охватило всю страну. Тогда многие эксперты утверждали, что причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.

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