СМИ: Законодательство ЕС будут применять в Великобритании после Brexit

24 июля 2018 17:48 (UTC+04:00)

Закон о Европейских сообществах 1972 года сохранит влияние на территории Соединенного Королевства в течение всего переходного периода после Brexit. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на новые детали плана британского правительства по реализации Brexit, передает ТАСС.

Британское правительство планирует на законодательном уровне "обеспечить применение законодательства ЕС в Великобритании" в течение 19 месяцев после Brexit, если премьер-министру Терезе Мэй удастся заключить с Брюсселем соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Согласно замыслу кабмина, этот шаг должен "обеспечить правовую определенность для юридических и физических лиц".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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